Elezioni: Savino (FI), Grasso non vuole sanità privata? Follia

Agenpress. “Siamo tutti d’accordo nel ritenere che la sanità pubblica debba essere assolutamente migliorata, ma l’affermazione del leader di LeU Grasso, che dice che non vuole più una sanità privata, è davvero insensata, folle, perché così facendo priverebbe di cure milioni di pazienti, dato che le strutture pubbliche da sole non sarebbero mai in grado di provvedere alla richiesta di salute di tutti i cittadini. Ma si rende conto di quello che dice? Prima l’università e adesso la sanità, abbiamo l’impressione che Grasso sia contrario a qualsiasi iniziativa privata in economia che, gli ricordiamo, è riconosciuta dalla Costituzione”.

Lo afferma Elvira Savino, candidata capolista di Forza Italia nella circoscrizione Puglia 2 alla Camera.