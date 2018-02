Stato di emergenza Maldive. Unc: Farnesina modifichi il sito www.viaggiaresicuri.it

Agenpress. Il ministro degli esteri, Angelino Alfano, ha dichiarato oggi di essere molto preoccupato per gli ultimi sviluppi nelle Maldive e che le notizie che giungono circa la dichiarazione dello stato di emergenza sono allarmanti.

“Se la situazione è molto preoccupante ed allarmante, suggeriamo di modificare gli avvisi della Farnesina riportati sul sito www.viaggiaresicuri.it” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

L’associazione evidenzia che nell’home page del sito www.viaggiaresicuri.it, cliccando sulla cartina, ci si limita a dire che “Il Paese condivide con il resto del mondo la crescente esposizione al rischio del terrorismo internazionale“, mentre andando nella scheda delle Maldive, nulla si riporta nelle informazione generali, mentre alla voce sicurezza “si sconsigliano i viaggi non strettamente necessari verso la capitale” e, per chi si trova già in città, vista l’introduzione del coprifuoco, “si raccomanda di evitare luoghi di raduno (anche pacifici) e di mantenere un alto livello di allerta“.

“Non è il caso di dare un giro di vite? Forse i viaggi verso la Capitale andrebbero sconsigliati del tutto e per chi sta già lì andrebbe suggerita una precauzionale partenza. Anche per chi si accinge ad andare in vacanza andrebbe forse consigliato un rinvio” conclude Dona.

L’associazione ricorda ai turisti che non vogliono più partire per le Maldive che, in caso di pacchetto turistico, è possibile avere il rimborso integrale di quanto versato, salvo decidano (è una sua facoltà, non un obbligo) di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus.