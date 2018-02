Morte Pamela. Escluso l’omicidio al nigeriano. Molti organi non si trovano più

Agenpress – Occultamento e vilipendio di cadavere. Sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent. Il giudice ha ritenuto non vi fosse alcuna prova certa per sostenere l’addebito di omicidio.

“Pamela ha avuto una crisi da overdose e io sono scappato”, ha detto il nigeriano che non ha ammesso alcuno degli addebiti contestati – omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere – neanche lo smembramento del corpo.

Il corpo di Pamela è stato “deturpato completamente”, “smembrato in vari pezzi con grossi strumenti da taglio”, “mutilato”. in più punti: testa, torace, mammelle, bacino, monte di venere, mani, riducendo in due parti braccia e gambe. Il collo della vittima non è stato infatti ritrovato nei due trolley, così come pare manchino all’appello anche parte degli organi genitali.

Per sapere com’è morta Pamela si dovranno attendere i responsi degli esami tossicologici che il perito Rino Froldi sta svolgendo nell’ambito degli accertamenti autoptici del medico legale Antonio Tombolini.

Restano però da chiarire ancora molti dubbi sul decesso. Pamela, e questo l’autopsia non lo esclude, potrebbe essere morta per overdose, come sostiene lo stesso nigeriano. Quest’ultimo ha raccontato ai magistrati di aver perso la testa dopo aver visto la ragazza senza vita. Ha quindi sezionato il cadavere e comprato candeggina per pulire. Forse è stato aiutato da qualcuno, è il sospetto degli investigatori.

Dopo aver inizialmente smentito ogni coinvolgimento, il nigeriano non ha mai ammesso alcuno degli addebiti contestati – omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere – e neanche lo smembramento del corpo. Le condizioni della salma non hanno permesso di accertare le cause del decesso. I carabinieri del Ris sono tornati più volte nell’appartamento dell’uomo per sequestrare vari oggetti tra cui i vestiti della ragazza sporchi di sangue, grossi coltelli da cucina e una piccola mannaia. Prelevati anche dispositivi elettronici che verranno esaminati per tracciare i movimenti del nigeriano.

Un altro pusher nigeriano è invece indagato per la cessione di eroina alla 18enne.