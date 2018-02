Agenpress. Ancora una volta – dichiara il Sen. Cesare Cursi, Presidente dell’Osservatorio Sanità e Salute – c’è bisogno di sollecitare le istituzioni, la scuola e le famiglie per fare prevenzione per avviare campagne di mobilitazione conoscitiva sulle cause drammatiche del fumo.

In molte scuole un corpo docente sensibile – prosegue Cursi – sta promuovendo in tutta Italia una campagna di conoscenza del grave danno che può provocare il fumo e che riguarda in primo luogo quei giovani che già si sono avviati a consumare il tabacco.

Così sta facendo con un progetto “No Smoking Be Happy” la Fondazione Umberto Veronesi ed è importante quanto ribadisce Giorgio Vittorio Scagliotti, Presidente dell’International Association for the Study of Lung Cancer, sull’importanza della prevenzione.

Solo in questo modo – conclude Cursi – sarà possibile combattere il cancro al polmone con l’abolizione del fumo.