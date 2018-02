Rinnovo contratto Vigili del Fuoco. FILP VVF si trovino ulteriori risorse

Agenpress – Il rinnovo del Comparto Soccorso Pubblico si sta concludendo con un esiguo aumento per la categoria visto le tabelle distribuite dalla parte pubblica nei giorni scorsi. Il vero problema, dichiara il Presidente del Fronte Nazionale per il Lavoro e la Partecipazione Fernando Cordella, non sono le differenze di retribuzione tra stessi lavoratori dello stesso Comparto, polemica sterile che si sta architettando, ma le esigue somme stanziate per la piena operatività del dispositivo di soccorso pubblico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per la tanto acclamata promessa dell’equiparazione economica con le altre forze di Polizia, fatta dalla classe politica, che nemmeno questa volta è arrivata.

La strategia fallimentare attuata , in particolare dai vertici dell’Amministrazione, che in questi giorni non fà altro che sbandierare il risultato positivo e dai politici che stanno utilizzano l’accordo come uno spot elettorale, non ci trova d’accordo, per le enorme sperequazione normativa, retributiva e previdenziale che ancora esiste con gli altri Corpi dello Stato. Per questo chiediamo, ulteriori risorse da recuperare nello snellimento dell’attuale sistema del Soccorso Pubblico, che in questo momento e’ sbilanciato a favore di Istituzioni, Regioni ed enti che si occupano saltuariamente di soccorso. Chiederemo, continua Cordella, se questo non avviene in questa tornata contrattuale, al prossimo esecutivo un cambio di tendenza che punti su un vero sistema di soccorso basato su risparmi e azioni di coordinamento, che liberi finalmente risorse economiche e metta nelle migliori condizioni di lavoro i Vigili del Fuoco, che hanno sempre dimostrato in tutte le emergenze la propria professionalità.