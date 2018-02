Sgarbi. Farò il ministro dei Beni Culturali. Faccia a faccia con Di Maio? Al massimo un culo a culo

Agenpress – “Un faccia a faccia con Di Maio? Quale faccia a faccia, al massimo un culo a culo. Io non lo voglio vedere. A parte che la sua faccia è come il culo, non intendo fare confronti con un analfabeta. Potrei rivolgermi a lui come fa un esorcista con il crocifisso, esponendogli la grammatica italiana. Gigino Di Maio forse ha fatto le scuole elementari. La mia volontà di non confrontarmi con lui probabilmente si rispecchia con la sua. Non riteneva all’altezza Renzi, immagino non voglia confrontarsi neanche con me. Lo manderei a fare in culo, meglio che eviti”.

Lo ha detto Vittorio Sgarbi è intervenuto stamattina ai microfoni di di Radio Cusano Campus, sul confronto con Luigi Di Maio:

Sgarbi ha detto che farà il Ministro: “Io mi candido non a deputato, ma a Ministro dei beni Culturali avendo dei titoli. Sono candidato non solo alla Camera ma più logicamente a questa carica che già ricopro in Sicilia di fatto. Se diventerò Ministro dei beni culturali per prima cosa lavorerò all’apertura gratuita dei musei. Devono essere gratis, la gente deve educarsi. Se i musei sono chiusi o costano i ragazzi restano per strada. Poi voglio occuparmi dei nessi tra cultura e agricoltura. Voglio mettere insieme la salvezza dei territori e dei luoghi collegandomi ai luoghi agricoli. Vedremo se ci riuscirò”.

Su Grillo: “Sono convinto che tra me e Di Maio voterebbe me perché Di Maio lo considera una scorreggia fritta. Grillo si è allontanato dal Movimento, ma ha creato una macchina formidabile che ha trasformato la merda in un partito. Grillo non è mai stato candidato, ma lui prende i voti e poi scalano su quelli che stanno sotto. Il fatto che si sia ritirato attribuisce a Di Maio con un traino molto forte la responsabilità dei voti che prende. Chi vota Di Maio si rispecchia in questo ranocchio e vede in lui i limiti che ha”.

Su Celentano: “Non mi ha deluso, mi è simpatico. E’ un vecchietto ricco, miliardario, che sta sempre chiuso in casa sua a guardare la televisione e alla fine pensa che quella sia la realtà”.

Sullo scontro avuto con Formigli: “Il male e il bene convivono, non è giusto che il giornalismo mostri solo il male e cioè i ragazzi che si drogano o che girano con la pistola. C’è compiacimento televisivo per i temi più morbosi. Non si può parlare di certe cose come se fossero l’unico elemento che esiste. Il giornalismo non deve solo documentare dei fenomeni difficili. Esistono anche fenomeni nobili a Napoli, ma nessuno ne parla. Perchè vengono fatti vedere solo i ragazzi con i coltelli e le pistole?”

Su Saviano: “Dice che Salvini è il mandante morale dei fatti di Macerata? La Lega è uno dei pochi movimenti politici che non ha mai avuto delle piazze violente. La persona che Saviano identifica è Saviano stesso. E’ lui che guadagna i miliardi con personaggi come Genny Savastano: Crea dei miti e poi i ragazzi fanno ciò che lui fa vedere nei film.”