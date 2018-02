On. Airaudo (LeU) riduzione orario, tutela lavoro e crea nuova occupazione

Agenpress. L’accordo sottoscritto in Germania tra il sindacato dei metalmeccanici e gli industriali dimostra che si può ridurre l’orario di lavoro e aumentare i salari mettendo al centro l’essere umano e i suoi tempi di vita. Ora è necessario che questo tema diventi centrale nell’agenda politica del Paese. Per rilanciare l’economia reale non servono controlli o braccialetti vari. Occorre sfidare il sistema delle imprese a investire su una vera innovazione che ridia valore e reddito al lavoro.

Lo afferma Giorgio Airaudo di Liberi e Uguali, capolista al Senato in Piemonte.

La riduzione dell’orario di lavoro, prosegue Airaudo, crea buona occupazione, ricostruisce diritti per tutti in alternativa alla precarietà. Una possibilità soprattutto per i giovani che con il Jobs Act sono stati condannati ad una precarietà infinita con il lavoro a ‘cambiale’ legato agli incentivi. Per Liberi e Uguali la riduzione dell’orario di lavoro è la priorità per tutelare il lavoro che già c’è e per crearne di nuovo, conclude Airaudo.