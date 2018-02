Di Battista offende gli elettori italiani: “li vedo molto rincoglioniti”

Agenpress – “Non lo so, perché gli italiani li vedo molto rincoglioniti. Ora faranno polemica ma è la verità: è un popolo strano”. Questa farse, pronunciata Da ALessandro di Battista, davanti ai cancelli dell’Embraco di Riva di Chieri (Torino) – la fabbrica che ha annunciato 500 licenziamenti -, è stata pubblicata in una diretta Facebook e ha fatto velocemente il giro del web scatenando le reazioni più variegate degli utenti.

Alle polemiche ha replicato: “Sia chiaro io non ho insultato nessuno e non sto chiedendo il voto ai 5 stelle, votate per chi volete, lo dico da uomo libero perché volo alto e sono un uomo libero. Questo paese sta morendo, lo hanno reso marcio e sta a ognuno di noi schierarsi. Questo non è un popolo che è stato abituato a subire? Sì, è un popolo che ha subito angherie Di potenti e che spero si possa riscattare”.

“Di Battista non sa se il M5S riuscirà ad arrivare al governo perché vede noi italiani un po’ ‘rincoglioniti’. Caro Di Battista, se questo significa non votare il M5S, allora ben venga. Vuol dire che abbiamo a cuore le sorti di questo Paese”, twitta Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia e coordinatrice lombarda.

“Di Battista come Berlusconi: se gli italiani non votano M5s sono ‘rincoglioniti’. Quando il Cavaliere diede dei ‘coglioni’ agli elettori che non lo votavano, nel 2006, perse le elezioni con Prodi. Nervosismo M5s per le gaffe continue Di Di Maio e il calo nei sondaggi?”, scrive invece David Ermini, parlamentare del Pd.