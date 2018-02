Boldrini accusa Salvini. Contro di me violenza perché lui è un “cattivo maestro”, alimenta odio

Agenpress – “Il fatto che io sia presidente della Camera non viene accettato da uno zoccolo duro di misoginia che non accetta che una donna possa portar avanti queste battaglie. Su di me si scatena la furia violenta della galassia di estrema destra e di cattivi maestri che vanno in tv, come Matteo Salvini”.

Lo ha detto Laura Boldrini, intervenendo a Radio Popolare, parlando dei fotomontaggi. “Sono minacce aggravate, come la polizia le definisce”. Dietro queste minacce “c’è una motivazione: io chiamo le cose con il loro nome, denuncio l’insorgere di nuovi gruppi fascisti nel Paese e sulla rete”.

Tutto questo, a livello personale, “lo vivo con fermezza e lucidità, capisco motivi che ci sono dietro. Io non mi nascondo, io non ho paura, ma mi dispiace per mia figlia, non auguro a nessun figlio di vedere quello che lei vede di sua madre, è brutto vedere la madre decapitata o oggetto di stupri. Lei non è contenta ma capisce che è una campagna messa in atto da chi vuole sovvertire i principi di democrazia del nostro Paese e della Costituzione, che è solidale e inclusiva”.

“Ogni volta che c’è un atto criminale commesso da un immigrato Salvini dice che è una risorsa boldriniana”.

Alla domanda se Salvini sia “il mandante morale della campagna d’odio contro di lei”, Boldrini ha risposto: “da molti anni alimenta odio e rabbia contro diversi soggetti sociali e contro di me perché ha deciso qualcosa che non è vero. Che io dico che tutti migranti devono venire in Italia è una fake news. Ma chi chiede protezione deve avere possibilità di accedere e fare domanda. Poi esiste una legge che non mi piace, la Bossi-Fini, ma che va rispettata. Dire che voglio l’invasione è malafede. Demonizza me facendomi diventare capro espiatorio per il disagio da immigrazione”.

“I governi di centro-sinistra non hanno avvertito la necessità di fare un’altra legge e io rimprovero al Pd di non essersi occupato di questo tema, proprio a partire dalla Bossi-Fini. Salvini, invece, deve tenere a mente che se la gestione non funziona lo si deve alla loro legge. Biasimo chi fomenta paura e ha interesse che nulla venga fatto. Come potrebbero avere consenso se tutto andasse per il meglio?”

Il “veleno”, l’odio per il diverso, “si è diffuso quando chi doveva fare argine a questa narrazione non l’ha fatto, perché il fenomeno migratorio non è stato gestito bene. La Bossi-Fini è fatta per non essere rispettata”.