Canile sanitario di Lecce. Permane il degrado nonostante le pubbliche denunce

Agenpress – Lo scorso 17 maggio avevamo denunciato la drammatica vicenda del canile sanitario di Lecce, e avevamo invitato il Comune di Lecce ad attivarsi per trovare soluzioni urgenti affinché potesse essere risolta la permanente situazione di degrado, che stava vivendo la struttura che risulta essere indispensabile non solo per tutelare il “migliore amico dell’uomo”, ma anche per la lotta al randagismo che com’è noto, ove correttamente attuata comporta uno sgravio notevole di costi per la collettività. Proprio in data di ieri, ci sono pervenute immagini e video che documentano visibilmente che nulla è cambiato ed anzi pare che la situazione risulti aggravata dalla carenza di fondi con la conseguenza che i cani presenti possano fare una fine più tragica di quella che attualmente stanno vivendo in gabbie a dir poco anguste e che rappresentano la fotografia che non vorremmo mai vedere di una città in cui anche il “miglior amico dell’uomo” dovrebbe avere il giusto posto che merita. Ecco perché Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene utile rilanciare pubblicamente quanto sta accadendo affinché si faccia urgentemente qualcosa che restituisca decoro alla struttura e vivibilità ai nostri amati cani.