Elezioni. Boccardi (FI), Italia doppiata dalla Grecia per crescita

Agenpress. “Le notizie che arrivano dall’Europa non sono purtroppo positive, tra i 27 Paesi della Ue l’Italia resta ultima in quanto a crescita, doppiata addirittura dalla Grecia la cui crescita è prevista del 2,5% per il 2018 e il 2019 mentre l’Italia registra un modestissimo 1,5% per quest’anno e ancor più modesto 1,2% per il prossimo”.

Lo afferma il senatore di Forza Italia Michele Boccardi, candidato nella circoscrizione Puglia 2 al Senato.

“Il fatto che la Grecia, Paese a noi concorrente sul turismo e l’agroalimentare, cresca economicamente il doppio rispetto all’Italia – continua Boccardi – è davvero preoccupante perché vuol dire che chi stava ben peggio di noi, la Grecia, ha saputo risalire la china mentre i governi di sinistra in Italia ci hanno fatto perdere terreno. L’unica possibilità di svolta, a maggior ragione, può essere data soltanto da un governo di centrodestra a guida Forza Italia”.