La legge “Salva-Banche” mette per strada famiglie e imprese. Confedercontribuenti ne richiede modifica

Agenpress – La legge 119 del 2016 entrata in vigore dal 3 luglio 2016 ha convertito il D.L nr. 59/2016 e riguarda anche disposizioni in materia di procedure esecutive e concorsuali.

La finalità generale della legge era di assicurare tempi più veloci e procedure più snelle al recupero dei crediti, oltre che trasparenza ai crediti deteriorati.

Inoltre la legge prevede nuove norme per la liberazione dell’immobile pignorato.

In parole povere spesso accade che molte famiglie su tutto il territorio nazionale vengano messe fuori dalla propria abitazione anche prima della cessione ovvero private della propria abitazione o azienda a prezzi molto bassi rispetto al valore di mercato.

“Purtroppo per l’effetto-domino della crisi economica ci si trova davanti a numerose pratiche esecutive. Buttare le famiglie in mezzo ad una strada non giova a nessuno e tanto meno far chiudere le imprese! – interviene il presidente nazionale di Confedercontribuenti Carmelo Finocchiaro – Gli istituti di credito comunque oltre a vendere i beni ipotecati portano i crediti in perdita cedendoli a terzi a prezzi stracciati. Proponiamo – continua Finocchiaro – al prossimo esecutivo, per i contenziosi sino al 2017 la cartolarizzazione del debito direttamente con il debitore al prezzo di vendita come NPL (crediti deteriorati). In questo modo si darebbe la possibilità ai contribuenti di riacquistare il proprio bene chiudendo decenni di contenziosi e salvando tutti”.