Migranti. Berlusconi. Fuori chi non è in regola. Flusso colpa di ‘Triton’, non Dublino

Agenpress – “Ho parlato di 600mila migranti illegali da rimpatriare. Ma prima di parlare di cifre, dobbiamo parlare di un principio: chi non è in regola non può restare in Italia. Uno Stato degno di questo nome fa rispettare le sue leggi, e la sinistra non l’ha fatto”.

Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Radio 24. “Sui migranti siamo sulla stessa linea della Lega anche se loro usano parole più dure”

“Ovviamente dovremo fare questi rimpatri in modo graduale, non si possono rimpatriare 600mila persone tutte assieme, ma farlo costringendo, tra virgolette, L’Europa a stringere più patti con i Paesi d’origine. Quanto ai costi, sono risibili rispetto a quello che stiamo vivendo. Sull’immigrazione serve una linea chiara e coerente. I governi di sinistra, invece, dei quali Minniti fa parte, hanno lasciato incancrenire i problemi che oggi esplodono. Noi e la Lega siamo consapevoli che questo problema non si può risolvere con il buonismo e la retorica dell’accoglienza”.

“Il trattato di Dublino non ‘entra niente con il flusso di migranti in Italia, c’entra invece l’operazione ‘Triton’ voluta dalla sinistra che ha consentito che tutti i migranti sono sbarcati nei nostri porti. Un grave errore della sinistra”.

“L’accordo di Dublino è superato da Triton, presto avremo un nuovo accordo con il governo di centrodestra che ricupererà credibilità e farà sì che l’Europa firmerà nuovi accordi con Paesi d’origine e stabilire un nuovo Piano Marshall per l’Africa”.