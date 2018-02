Musulmana non vuole uomini in stanza, mia mamma trasferita. L’ospedale nega imposizione

Agenpress – E’ successo nel reparto ‘maxillo-facciale’ del Maggiore di Parma. Una donna di 89 anni, come denuncia alla Gazzetta di Parma la figlia dell’anziana, ha dovuto cambiare letto perché la vicina, di religione islamica, non tollerava la presenza in camera di un uomo, il figlio dell’89enne lì per assistere proprio la madre.

“Ci ha detto che lei (di nazionalità albanese di religione musulmana) non poteva rimanere di notte in camera con un uomo e che quindi si doveva trovare una soluzione”. La discussione è salita di tono e così l’infermiera di turno ha deciso il trasferimento e, denuncia sempre la figlia della 89enne, “la donna albanese è rimasta per altre due notti in stanza da sola mentre c’erano pazienti anche in corridoio”.

La direzione dell’azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha negato qualsiasi imposizione, ma solo una scelta di carattere assistenziale e clinica. “Nessun trattamento differenziato della bimba, visto anche che di norma i pazienti pediatrici sono ricoverati in stanze singole o insieme ad un altro bambino. Inoltre, in questo caso, i particolari drenaggi posti dopo la delicata operazione rendevano comunque inopportuno lo spostamento della bimba. Solo quindi valutazioni di carattere assistenziale e medico come per ogni altro paziente”.

“Il trasferimento – ribadisce in ogni caso il professor Enrico Sesenna, direttore della Chirurgia Maxillo Facciale – è stato concordato dall’equipe e veniva incontro alle rispettive esigenze. Ci sembra del tutto ragionevole mantenere un clima sereno e collaborativo da parte di tutti, in special modo quando questo non causa disagi ai pazienti e ai loro congiunti”.