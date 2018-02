Parma, donna costretta a cambiare stanza all’ospedale su richiesta di una musulmana. Gambarini (FI): “Assurdo”

Agenpress. “Dover cambiare stanza d’ospedale perché la propria compagna di camera islamica musulmana non vuole visite di uomini non sta nè in cielo nè in terra.

Mi auguro che la direzione aziendale prenda al più presto provvedimenti per stigmatizzare questo fatto altrimenti avremo creato un precedente che consentirà ad ogni islamico ricoverato di fare ciò che vuole.

Quanto accaduto è ancora più grave perché accaduto proprio nel periodo in cui l’ospedale è al collasso. E non per l’influenza, ma per l’assenza di programmazione. Non ci sono posti per i malati e una paziente solo perché islamica può stare in camera con un letto vuoto a lato. Gli alfieri della sinistra buonista ad oltranza ci devo dire se è questa l’integrazione che loro vogliono”.

Così Francesca Gambarini, candidata per Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale di Piacenza Parma Reggio Emilia, commenta l’episodio avvenuto all’ospedale di Parma.