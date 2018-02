Potere al Popolo sarà presente a Roma e in 7 città italiane davanti alle sedi RAI regionali

Agenpress. A meno di un mese dalla fine della campagna elettorale, denunciano gli attivisti di Potere al Popolo attraverso un evento facebook che in poche ore ha raccolto migliaia di adesioni, “il servizio pubblico d’informazione nazionale continua a operare come se Potere al Popolo non esistesse. 50mila firme raccolte, una mobilitazione popolare che ha portato alla convocazione di centinaia di assemblee territoriali in 150 diverse città, due momenti nazionali partecipati da 800 e 1000 persone, tutto questo viene completamente ignorato”.

All’appuntamento romano, a viale Mazzini alle 15, sarà presente anche Viola Carofalo, portavoce nazionale del movimento, che dichiara: “Vogliamo che ai cittadini venga fornita un’informazione completa e imparziale, il rispetto della par condicio. Questo significa che anche i nostri candidati e il nostro programma meritano lo stesso spazio nel dibattito pubblico che viene riservato a tutte le altre formazioni politiche”.

Intanto, dopo la presenza della stessa Carofalo alla trasmissione “Carta Bianca” in onda ieri sera su RAI 3, centinaia di lettere e messaggi di critica e indignazione hanno raggiunto Bianca Berlinguer per la conduzione della trasmissione che ha lasciato alla portavoce nazionale di Potere al Popolo 1 minuto e 20 secondi per esprimersi, con numerose interruzioni, atteggiamento ritenuto impari rispetto a quello riservato agli altri ospiti.