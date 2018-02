Sanremo: Rai scrive a Codacons e rifiuta di far verificare il televoto all’associazione

Agenpress. Si riapre la battaglia tra Rai e Codacons sul fronte del televoto. Nella giornata di ieri, infatti, l’ufficio legale della Rai ha inviato una comunicazione all’associazione dei consumatori – che nei giorni scorsi aveva chiesto di poter partecipare a tutte le operazioni relative al televoto a garanzia dei telespettatori – in cui rifiuta qualsiasi intervento del Codacons in materia .

“Avevamo chiesto alla rete di far partecipare un nostro rappresentante a tutte le operazioni relative al televoto di Sanremo 2018, allo scopo di offrire precise garanzie agli utenti che da casa spendono soldi per votare gli artisti in gara e che hanno quindi diritto alla massima trasparenza – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il rifiuto della Rai è inaccettabile e non va certo nella direzione di tutelare gli utenti. Per tale motivo invieremo oggi una diffida alla rete, in cui si chiede di rendere pubblici oggi stesso tutti i dati relativi ai voti del pubblico raccolti durante la puntata del Festival di ieri, e siamo pronti ad ulteriori iniziative legali a tutela della trasparenza e dei telespettatori, compresa la richiesta di annullamento delle votazioni se emergeranno irregolarità” – conclude Rienzi.