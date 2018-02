Eccellenze Campane vola in Corea del Sud per i Giochi Olimpici 2018

Agenpress. Eccellenze Campane, il polo enogastronomico con sede a Napoli, Londra, Milano e prossimamente a Roma rinnova il suo impegno per il mondo dello sport e sarà official supplier di Casa Italia durante la XXIII edizione dei Giochi Olimpici invernali, in programma in Corea del Sud dal 9 al 25 febbraio.

Dopo i giochi europei di Baku, i mondiali di calcio in Brasile del 2014, la Supercoppa Italiana di Doha, la Coppa Davis di Napoli ed i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, questa nuova partnership con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, riporta Napoli e la Campania, al cuore delle Olimpiadi. Eccellenze Campane, infatti, supporterà il progetto Casa Italia, l’hospitality house del CONI allestita nel cuore di Pyeongchang.

Per questa speciale occasione, Eccellenze Campane, oltre a garantire la selezione dei prodotti freschi in loco, selezionerà alcuni dei migliori prodotti tipici italiani – dalla passata all’olio extra vergine, dalle alici di Cetara ai pomodori San Marzano e del Piennolo – per il piacere degli ospiti di Casa Italia.

“Siamo orgogliosi di poter nuovamente accompagnare gli atleti italiani nell’esperienza olimpica” – spiega Paolo Scudieri, Presidente di Eccellenze Campane – “La nostra partecipazione a una manifestazione di tale prestigio rappresenta un’importante opportunità per promuovere e valorizzare ancor di più le eccellenze enogastronomiche e culturali del nostro territorio all’estero. Una vetrina internazionale per la nostra terra che, anche in questa occasione, rinnova la proficua collaborazione con il CONI.”

Eccellenze Campane

Eccellenze Campane è un polo enogastronomico, con sede a Napoli, Londra, Milano e prossimamente a Roma che riunisce piccole imprese locali, operanti nei diversi comparti del settore di riferimento. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari direttamente dal “produttore” al “consumatore”, senza passaggi intermedi, nella logica della filiera corta concentrando in un’unica struttura le migliori produzioni regionali. Eccellenze Campane è, infatti, l’unico centro in Italia dove si producono, si vendono e si consumano prodotti gastronomici di alta qualità: si propone di diventare centro di attrazione in cui elementi quali qualità, tipicità, cultura e tradizione si coniugano con i concetti di sostenibilità, accessibilità, economicità.