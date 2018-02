Labriola (FI): bonifiche e sanità priorità imprescindibile. Futuro Ilva è altra cosa

Agenpress. “Il Partito Democratico continua a confondere le idee ai tarantini, collegando il destino dell’Ilva ai nodi drammatici delle bonifiche e della sanità, la cui priorità é assoluta.

Si seguano quindi due strade parallele e autonome, una relativa alla cessione degli impianti e alla tutela occupazionale, l’altra al superamento di emergenze gravissime, quali l’inquinamento ambientale e gli effetti devastanti sulla salute dei cittadini”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia candidata nel collegio plurinominale Puglia 3.

“La superficialità con la quale i governi Renzi ed Emiliano hanno gestito la questione Ilva é a dir poco imbarazzante – prosegue la deputata azzurra – il Pd nazionale, così come quello pugliese, hanno utilizzato una situazione preoccupante e dolorosa per meri fini politici ed elettorali, per questioni di bottega, atteggiamento sconsiderato che ha penalizzato esclusivamente i tarantini, le persone più deboli.

I ricorsi al Tar, ultimo in ordine di tempo quello di Legambiente, sono la naturale conseguenza di una situazione disastrosa, considerando per di più il fatto che non possono essere imposte ad ArcelorMittal condizioni differenti da quelle già pattuite. Il governo sembra per di più dimenticare (o nascondere) il rischio tutt’altro che remoto di un fallimento della cessione, senza nemmeno prevedere un piano B, una soluzione alternativa per l’azienda e per la città.

Nel corso della legislatura ho avanzato tante proposte per risolvere la questione Ilva, molte delle quali transitate nel Tavolo istituzionale per Taranto. Attualmente non possiamo avere un quadro certo degli scenari che si apriranno dopo le elezioni del 4 marzo e dopo la pronuncia del Tar, che presto o tardi arriverà. Punto fondamentale del nostro piano alternativo è quello delle bonifiche e della sanità, con il progressivo recupero di ciò che una gestione devastante dello stabilimento ha distrutto, come le attività produttive ed economiche fiore all’occhiello del nostro territorio.

Un quadro disarmante quello attuale, su cui la politica per bene ha il dovere di intervenire, al fine di raggiungere soluzioni virtuose definitive”.