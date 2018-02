Macerata. Acerbo (Prc – Potere al Popolo): “Ottima notizia decisione Fiom di manifestare sabato con noi”

Agenpress. Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, candidato di Potere al Popolo, dichiara:

«La decisione della Fiom Cgil di venire in piazza con noi e con tutte le forze antifasciste e antirazziste sabato 10 a Macerata è un’ottima notizia. Ringraziamo il sindacato dei metalmeccanici per questa presa di posizione.

Invitiamo anche l’Anpi a ripensarci e a venire a Macerata per far sentire forte la voce di chi si riconosce nella Costituzione. Il ministro dell’Interno si è fatto scudo di una scelta troppo prudente di Anpi, Cgil e Arci per annunciare un ingiustificato divieto di manifestare. L’ANPI non dovrebbe farsi strumentalizzare dal PD e stare in piazza per garantire l’agibilità democratica».