Di Maio. O il M5S va al governo o il caos. I media ci attaccano ogni giorno con falsità

Agenpress – “Gli scenari post voto sono due: o il M5s va al governo o il caos. Renzi e Berlusconi hanno capito che insieme non faranno il 51 per cento e dicono che si tornerà a votare. Sono degli irresponsabili perché questa situazione l’hanno creata loro apposta per fare l’inciucio dopo il governo, ma ora che sanno che non riusciranno sono nel panico e non hanno nessun piano B. Io sono fiducioso, molto fiducioso, in questi 25 giorni tutto può cambiare e possiamo arrivare ad avere la maggioranza”.

Lo dice Luigi Di Maio in un videomessaggio su Facebook. “I media ci attaccano ogni giorno con falsità e illazione mentre sugli altri partiti, che hanno situazioni realmente imbarazzanti, vige un omertoso silenzio. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Berlusconi per corruzione. Il candidato del Pd in Puglia fino a qualche ora fa era anche assessore all’Ambiente è stato indagato per corruzione e turbativa d’asta. Tutti i media sono rimasti muti”.

“Il 2 marzo chiuderemo la campagna elettorale a piazza del Popolo a Roma dove dobbiamo esserci tutti, tutti quelli che hanno voglia di partecipare, scegliere e cambiare l’Italia”. Per queste 12 tappe vi chiedo il massimo supporto”.

“In questi giorni fino al 12 febbraio – spiega Di Maio – sarò in Puglia, Basilicata Campania e Calabria”. La prima parte del tour, aggiunge, si chiuderà “ufficialmente la nella mia città a Pomigliano d’Arco. Poi ci saranno le 12 tappe conclusive per il rally finale: il 14 febbraio Chieti”, poi Rimini, Livorno, Genova, Torino, Cagliari, Caserta, Bari, Napoli e Palermo.