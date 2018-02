Dopo i mangiagatti e i cinesi che mangiano cani, ora i padani mangiano le nutrie

Agenpress – Non bastano i mangiagatti e i cinesi che mangiano i cani, ora ci si mettono anche i padani che si cucinano (illegalmente, mentre si possono mangiare ad esempio in USA e Germania) le nutrie e siti specializzati che ne presentano le ricette, e alcuni mentecatti che organizzano le sagre della nutria con piatti di carne del castorino dei fiumi. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA per bocca del suo presidente Lorenzo Croce denuncia questa ennesima deriva della violenza sugli animali in particolare sulle Nutrie animali dolcissimi che popolano la nostra pianura e che sono già sottoposti a vessazioni e uccisioni indiscriminate. Secondo i dati raccolti dall’associazione sono una decina le sagre più o meno paesane dove si cucina la Nutria e la si offre come piatto principale della cucina della bassa padana. “Siamo oltre il peggio dell’immaginabile- ci dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA- i cacciatori non sanno più cosa inventarsi ora sparano alle nutrie e le cucinano pure illegalmente chiediamo alle autorità sanitarie una serie di controlli ma sopratutto chiediamo che si chiudano le pagine dei siti di cucina, e sono tanti che propongono le ricette a base di carne di nutria. Mi aspetto ora per chiudere il cerchio-conclude Croce-che qualcuno ci proponga la pantegana in umido”.