Migliaia di cani spariti in Italia nel nulla in 7 anni o deportati ed uccisi per il pelo

Agenpress – 24.217 cani in sette anni, questi sono quelli deportati LEGALMENTE dall’Italia alla Germania nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2016 compresi, di questi 13.561 hanno trovato casa regolarmente nelle famiglie tedesche, mentre gli altri 10.656 sono spariti nel nulla, molto probabilmente uccisi o deportati via Dresda nei paesi dell’ex Unione Sovietica o in Turchia dove dopo essere stati uccisi il loro pelo è stato utilizzato per la produzione di inserti di pelliccia, la cui vendita in Italia è vietata ma che spesso invece troviamo sui banchi dei mercati ma anche in alcuni negozi.

Il giro di affari complessivo riguardante i cani deportati in Germania nei setti anni presi in esame si aggira attorno ai 2 milioni e mezzo di euro di guadagno per le spedizioni italiane. Le regioni da cui sono partiti il maggior numero di cani sono Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania e Lazio. Queste operazioni di trasferimento sono regolari ed hanno riguardato i cani di 456 comuni italiani e sono gestiti da organizzazioni tedesche che hanno basi anche in Italia, e da organizzazioni presenti prevalentemente nel centro Italia che risultano essere sulla carta associazioni animaliste.