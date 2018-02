Salvini replica ad Orlando. Unico responsabile è il PD. Approvata norma salva ladri

Agenpress – “Se c’è qualcuno che è responsabile nei confronti degli italiani e della pace sociale è il Pd. Questo governo ieri in Parlamento ha approvato il salva ladri e si appresta ad approvarlo anche in Consiglio dei Ministri”.

Matteo Salvini ha replicato così alle affermazioni del ministro della Giustizia Andrea Orlando riferendosi, inoltre, alla riforma penitenziaria che il Consiglio dei Ministri sta per varare dopo il parere favorevole dato ieri dalle commissioni Giustizia al decreto legislativo.

“Dopo gli indulti mascherati e gli svuota carceri Orlando e Renzi stanno per rimettere in libertà criminali seriali e delinquenti condannati fino a quattro anni, aumentando così la rabbia e il disagio sociale. E forse si apriranno le porte del carcere anche per il nigeriano coinvolto nella morte della povera Pamela. Mi auguro che il governo ci ripensi e non dia il via libera a quest’ennesimo scempio”.