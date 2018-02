Bellanova (PD): “Il Mezzogiorno ha bisogno di filiere istituzionali di qualità”

Agenpress. “Non trasformiamo questa campagna elettorale in una lotteria dove si fa a gara tra chi offre di più per il Mezzogiorno. E’ un’offesa alle popolazioni e ai territori meridionali. Ragioniamo su come spendere bene e nei tempi giusti le enormi risorse già disponibili. Su come sostenere imprese e lavoro di qualità, perché solo così possiamo parlare di un mercato del lavoro capace di accogliere occupazione qualificata e duratura.

Ragioniamo su quali filiere produttive possano ragionevolmente imporsi sui mercati internazionali. E su come sosteniamo quelle imprese che sono state capaci di risalire la china. Ragioniamo di qualità della Pubblica Amministrazione. Di come ampliare i risultati positivi di Industria 4.0 al tessuto delle piccole e medie, la grande spina dorsale produttiva del nostro Paese, quella che garantisce valore aggiunto al Mezzogiorno e fa la differenza.

Ragioniamo di agricoltura di qualità, di aziende che si impongono sul mercato non per bassi costi, sfruttamento del lavoro nero e caporalato ma per produzioni di qualità. Ragioniamo su come rafforzare il patto tra piccole aziende e Grande distribuzione. Ragioniamo su una strategia di integrazione degli strumenti.

Per me il Mezzogiorno è questo: il banco di prova di una alleanza forte dell’intera filiera istituzionale, il banco di prova di un’amministrazione pubblica capace che ha a cuore l’utilizzo virtuoso delle risorse caratterizzata da qualità, trasparenza, ed efficacia. Il banco di prova dell’integrazione degli strumenti. Non voglio provocare nessuno: ma se abbiamo regioni dove l’alternanza scuola-lavoro ha funzionato egregiamente e dove ha funzionato meno, oppure ha addirittura fallito, dobbiamo azzerare lo strumento o capire perché non ha funzionato e dove?”.

Così la VM Teresa Bellanova stamane, nel corso di un incontro con imprese e imprenditori del Basso Salento.

“Proprio l’altro giorno”, ha proseguito la VM Teresa Bellanova, “abbiamo sbloccato circa 60 milioni di risorse, ferme da oltre dieci anni, destinate alle imprese salentine e del territorio brindisino. Una mole di risorse enormi. E proprio ieri i primi dati su “Resto al Sud” parlano di oltre cinquemila domande in compilazione di cui 875 già presentate, certificando il successo della misura. E spero che lo stesso successo registri la “Banca delle terre incolte”.

Il ragionamento è semplice. Mi impegno e siamo impegnati come Pd perché ci sia garanzia dell’effettiva addizionalità degli interventi della politica di coesione attraverso l’applicazione rigorosa della clausola del 34% per gli stanziamenti in conto capitale ordinario. Mi impegno, e ci impegniamo come Pd, ad accelerare e sviluppare gli interventi predisposti nei Patti per il Sud e che significano infrastrutture, ambiente, attrattori culturali, contratti di sviluppo. Mi impegno e ci impegniamo, come Pd, ad intensificare nel Mezzogiorno le principali misure di politica industriale, in particolare quelle di Impresa 4.0. E a rafforzare quanto già inserito nella Legge di bilancio di quest’anno e nel Decreto Mezzogiorno. E’ l’impegno per una qualità circolare, per una alleanza forte tra Istituzioni e territori, l’unica capace di sostenere la buona economia, la legalità, il futuro”.