Berlusconi. Se non fermiamo immigrazione torna razzismo. Condono? Mai usato questa parola

Agenpress – “Io non credo che possa essere attribuito a me qualcosa che possa andare nella direzione di far aumentare il razzismo: io non ho mai detto di cacciare ma di rimpatriare. Il razzismo non c’è ma potrebbe rinascere se non contrastiamo l’immigrazione clandestina. Cosa dovremmo fare di queste persone clandestine che non hanno titolo per vivere in Italia? Chi non ha di che vivere è la manodopera ideale per la criminalità organizzata ed il terrorismo. Così sale la paura ed il malcontento, salirà anche verso i regolari”.

Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi a Circo Massimo su radio Capital, dicendosi “preoccupato per la sicurezza del Paese visti i dati sui furti,per cui non si può altro che chiedere alle Istituzioni di fare qualcosa. Noi eravamo riusciti ad arginare l’immigrazione, quando siamo stati mandati a casa con un colpo di stato nel 2011 la sinistra non si è occupata dell’immigrazione che è diventata di massa. Ora abbiamo 630 mila clandestini di cui solo 30.000 sono quelli rifugiati”.

“Noi non abbiamo fatto con il nostro governo nessuna sanatoria. Erano stranieri regolari che pagavano le tasse non erano persone come ora a cui non possiamo offrire lavoro”, ha poi replicato circa le regolarizzazioni degli stranieri fatte dai suoi governi.

Berlusconi “contrario al ritorno della leva militare. Nel programma del centrodestra non ne abbiamo parlato”, diversamente da Salvini, che definisce “pirotecnico”, riguardo alla chiusura delle moschee. “La nostra Costituzione prevede la libertà di tutte le confessioni che non contrastano l’ordinamento italiano e lo Stato liberale non entra nelle convinzioni religiose ma se in nome dell’islam qualcuno giustifica la violenza e considera le donne segregate saremmo molto rigorosi. Le moschee devono essere luoghi di culto e non zone franche dove si fa propaganda”.

Riguardo al condono afferma di non aver mai pronunciato questa parola. “Ho detto una cosa diversa, l’edilizia è bloccata deve attendere magari anni per avere dei permessi e poi sappiamo bene che è una fonte di corruzione. Chi vuole costruire può farlo liberamente senza aspettare permessi ma rispettando le regole. Nessuno non può essere autorizzato da un ufficio a non fare un lavoro se questo non è espressamente vietato dalle regole. Se le cose non sono in regola ci saranno multe salatissime e l’abbattimento dell’immobile. Questo è un modo per far ripartire l’edilizia. Noi non butteremo mai per strada persone che non vivono in una casa regolare, al sud è un problema, e mi stupisce che la sinistra no dica nulla”.

L’ex premier ribadisce che senza maggioranza si deve tornare al voto. “Decide il Capo dello Stato cosa fare ma se non si torna al voto non avremmo scelta che mandare avanti questo governo e andare al voto con questo governo, magari facendo una legge elettorale migliore anche se non so se ci si sarebbe una maggioranza per cambiarla”.

Ma “noi avremo una maggioranza di centrodestra quindi non avrebbe senso che il Capo dello Stato desse l’incarico ad un altro esterno. Il primo partito della coalizione sarà Fi che proporrà il nome del nuovo premier. Ogni altra ipotesi è pura fantasia. Tajani continuo a ritenere che sarebbe un’ottima soluzione è uno dei 5 fondatori di Fi e ha un grande prestigio internazionale. Ma ci sono anche altri nomi”.