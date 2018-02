Elezioni regionali: si vota in Molise il 22 aprile e in Friuli Venezia Giulia il 29

Agenpress. Nella regione Molise si voterà il 22 aprile e in Friuli Venezia Giulia si voterà il 29 aprile. Il presidente della regione Molise, Paolo di Laura Frattura, ha promulgato la legge elettorale regionale così come modificata dal Consiglio regionale, comunicando l’avvenuto provvedimento al Ministero dell’interno e chiedendo la disponibilità ad utilizzare i servizi del Sistema informativo Siel per l’informatizzazione delle nuove procedure e per poter svolgere le elezioni regionali il prossimo 22 aprile.

Invece in Friuli Venezia Giulia si voterà il 29 aprile 2018 e oltre al presidente e al Consiglio regionale, ci saranno elezioni in 19 Comuni. La data è stata indicata dalla Giunta regionale e in particolare con una comunicazione dell’assessore alle Autonomie locali, Paolo Panontin. La decisione sarà formalizzata con una deliberazione entro il 28 febbraio. Contemporaneamente all’elezione del presidente della Regione e del 12/o Consiglio regionale saranno rinnovati gli organi di 19 Comuni e si celebreranno i referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Le operazioni di votazione si svolgeranno dalle ore 7.00 alle 23.00.