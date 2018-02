Germania. Martin Schulz rinuncia al ministero degli Esteri nella “grosse koalition”

Agenpress -Martin Schulz ha rinunciato alla carica di ministro degli Esteri nel prossimo governo di Angela Merkel, nella Grande Coalizione. Il leader dei socialdemocratici dell’Spd, secondo la stampa tedesca, avrebbe ricevuto pressioni da parte della base, ma anche dai vertici del partito.

Alla base delle pressioni ci sarebbero i malumori per l’esclusione dalla lista non ufficiale dei ministri di Sigmar Gabriel, attuale ministro degli Esteri che lo aveva attaccato sui media accusandolo di aver mancato alla parola data all’indomani delle elezioni. “Resta il dispiacere di vedere fino a che punto, da noi (nel partito socialdemocratico,) ci si muova con poco rispetto gli uni verso gli altri e di constatare che la parola data conta così poco”, aveva affermato Gabriel.

L’accusa di Gabriel si basava in effetti sulle parole dette realmente da Martin Schulz all’indomani delle elezioni di settembre, quando aveva escluso categoricamente di entrare a far parte di un esecutivo a guida Merkel.

“A causa delle discussioni a proposito della mia persona vedo minacciato il successo del voto” scrive il leader della socialdemocrazia “per questo annuncio la mia rinuncia all’ingresso nel governo federale e spero che in questo modo si concludano i dibattiti personali all’interno della Spd”. Le sue “ambizioni personali” ha poi continuato “devono stare dietro gli interessi del partito”.

Nei giorni scorsi era stata raggiunta un’intesa tra Cdu, Csu e Spd a proposito della possibile squadra di governo che consegnava ai socialdemocratici importanti Ministeri e chiamava Schulz agli esteri. Dopo aver espresso un iniziale consenso, però, il leader della socialdemocrazia ha fatto marcia indietro.

Da mercoledì, nel partito della sinistra tedesca si erano alzate voci contrarie all’ingresso di Schulz nell’esecutivo. Secondo la Bild, al presidente sarebbe stato posto un ultimatum dai vertici del partito, con la richiesta di rinunciare all’incarico. All’interno dell’Spd, in queste ore, prende inoltre avvio la campagna per il referendum tra gli iscritti che dovranno accettare o no la Grosse Koalition con la Cdu di Angela Merkel e la Csu bavarese.

Tra le voci che si sono levate contro l’intesa di governo certamente spicca quella di Kevin Kuehnert, il leader dell’ala giovanile che proprio in queste ora ha dato il via, da Lipsia, alla campagna con cui cercherà di convincere i circa 460mila iscritti al partito a votare “no” al programma della grande coalizione. Dietro di lui, l’intera organizzazione giovanile del partito di Schulz, gli Jusos, che contesta la forte erosione di consensi registrata dalla Spd alle elezioni di settembre, cui i socialdemocratici si sono presentati dopo aver governato – anche in quel caso – o con la Cdu e il suo “gemello” bavarese Csu.