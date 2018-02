Giorno del ricordo. Partito Pensionati: “E’ importante che una tragedia non finisca nell’oblio”

Agenpress. E’ importante per il nostro Paese, per tutti gli Italiani, in particolare, per i nostri giovani e per le future generazioni, conoscere e non dimenticare la tragedia dei martiri delle foibe, che pagarono con una morte atroce, il solo fatto di essere Italiani.

Il Partito Pensionati ricorda la tragedia degli oltre cinquemila italiani che fra l’ottobre 1943 ed il maggio 1945, furono trucidati da bande titine – ha dichiarato il vicesegretario nazionale, Luigi Ferone. Strappati dai luoghi di lavoro, dalle loro case, imprigionati e gettati ancora vivi in cavità carsiche, note come “foibe”, militari, poliziotti, carabinieri, finanzieri, marinai, insegnanti ecc., finirono nella “lista nera” e sparirono per sempre.

Iniziò l’esodo di 350 mila Italiani che abbandonarono tutto e scelsero la strada dell’esilio, in Italia e nel mondo. Questa tragedia deve essere da monito alle future generazioni, affinchè episodi simili, non abbiano più a verificarsi.