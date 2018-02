La D.I.A. di Caltanissetta sequestra beni e società a soggetto contiguo a stidda e cosa nostra di Gela

Agenpress. La Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta, coadiuvata dai Centri Operativi di Milano e Padova, nonché dalla Sezione Operativa di Bologna, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, su proposta del Direttore della D.I.A., nei confronti di PALMIERI Cristoforo, 47enne di Gela (CL), già indagato nello scorso mese di gennaio dalla stessa Articolazione nissena, in concorso con altri 5 soggetti, per fittizia intestazione di beni e per aver favorito il clan mafioso dei RINZIVILLO.

Il PALMIERI, gravato da numerosi precedenti di polizia per rapina, estorsione, ricettazione, furto aggravato, porto abusivo e detenzione illegale di armi, associazione per delinquere finalizzata alle truffe, emissione di fatture per operazioni inesistenti e altri reati, nonché indagato (unitamente ad altri soggetti) per l’omicidio di SARTANIA Crocifisso, avvenuto nel 1995 ad Acate (RG), è risultato vicino sia alla “stidda” che a “cosa nostra” di Gela (CL) e di Vittoria (RG), di cui è stato appurato essere un riferimento “sicuro” e “carismatico”.

L’odierno sequestro, il cui valore complessivo supera i 2 milioni di euro, ha interessato la “DITTA INDIVIDUALE CURVA’ Rosalba” di Acate (RG), il 50% del capitale della “C.I.M. COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.” di Gela (CL), la “C.I.M. IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. – SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE” di Vittoria (RG), la “SOCES S.R.L.” di Gela (CL) – con unità locale a Parma, la “SOCES S.R.L.” di Acate (RG), la “R.C. TECHNOLOGY S.R.L.” di Gela (CL), la “PADIS ISOLAMENTI S.R.L. con sede legale a Bucarest (Romania), domicilio fiscale a Milano e luogo di esercizio a Gela (CL), il 55% della “M.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.S.” di Gela (CL), la “MONTECCHIO BOWLING S.R.L.” di Montecchio Maggiore (VI), n. 8 beni immobili (fabbricati e terreni) ubicati a Gela (CL) e Vittoria (RG) e numerosi rapporti bancari.