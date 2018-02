Milano. Aggressione via Padova, Maullu (FI): “Aspetto più inquietante è età degli arrestati”

Agenpress. “L’aspetto più inquietante dell’aggressione di via Padova non è tanto la violenza dell’accoltellamento, ma la giovanissima età degli arrestati: tutti ragazzi minorenni, due dei quali appena sedicenni.

La violenza che serpeggia in ogni angolo della società si è infine propagata anche tra i più giovani, tra i giovanissimi, e sembra pronta a esplodere in qualsiasi momento, anche il più inaspettato.

Anziché organizzare iniziative inutili per l’accoglienza, per la promozione dei valori antifascisti, i Comuni d’Italia dovrebbero riservare la priorità a eventi e a progetti che abbiano al centro i giovani, il loro disagio esistenziale e le strategie per contenerlo, per arrestarlo.

Ciò che occorre è una scossa, una vera e propria rivoluzione culturale che investa i giovani e il loro modo di vivere”.