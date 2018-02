Potere al Popolo! Macerata: sono giorni terribili, per questo domani saremo in piazza

Agenpress. “Sono giorni terribili, scegliamo di rialzare la testa. Sono giorni terribili. Sono giorni che segnano la città di Macerata e forse il Paese intero.

Sono giorni in cui emerge chiaramente un tessuto sociale fragile, un degrado culturale profondo. Sono giorni in cui un attentato terroristico di matrice neofascista spaventa tutta la città. E poi il coprifuoco, l’esercito. Sono giorni in cui le autorità politiche e giudiziarie permettono che i partiti neofascisti che hanno rivendicato e sostenuto l’attentato di Traini, vengano in piazza senza problemi.

Sono giorni di follia in cui presidi democratici istituzionalizzati come l’ANPI decidono di tirarsi fuori da una manifestazione larga di cittadinanza, a cui si è lavorato insieme in tanti. Sono giorni di follia in cui il sindaco Carancini per “spirito di pacificazione” consiglia di non manifestare e non andare in piazza, mettendo sullo stesso livello fascismi e antifascismi, in sfregio della nostra Costituzione. Sono giorni, ieri, in cui il Ministro dell’Interno si permette di minacciare cittadini e manifestanti, dicendosi pronto a impedire fisicamente che si faccia la manifestazione.

Ancor più nei giorni di campagna elettorale, le nostre istituzioni decidono di normalizzare la situazione strizzando l’occhio all’illegalità, alla violenza, alla discriminazione. Per questo, oggi più che mai, ogni cittadino democratico, antifascista e antirazzista, deve scegliere di scendere in piazza.

Una piazza aperta, accogliente, plurale, non violenta. E soprattutto, democratica e antifascista. Sono giorni in cui siamo costretti a scegliere. Potere al Popolo ci sarà, contro l’emergenza democratica. Ci saremo, senza bandiere ma con i corpi e le menti di cittadini che pensano e vogliono fermare l’onda lunga della paura nera.

Per la Costituzione e la democrazia. Siamo antifascisti.”

Stefano Casulli, portavoce Potere al Popolo Macerata