Renzi si appella a chi ha votato sì al referendum. Sono “un troll che chiede di essere aiutato a far luce”

Agenpress – “Siamo preoccupati per la svolta estremista non solo della Lega. Noi scegliamo la serietà, non giochiamo allo scontro. Urlare e sbraitare è facile ma noi non abbiamo giocato la carta dello sfascio e diciamo a tutti di stare attenti a non rovinare tutti i passi avanti che abbiamo fatto. Attenzione a affidarsi nelle mani degli estremisti e sono fiducioso che l’Italia non possa accettare di tornare indietro e lasciarsi nelle mani degli estremisti e di chi gioca a sfasciare tutto”.

Così il segretario del Pd Matteo Renzi a ‘Matteo Risponde’ su Fb. “Vorrei che quei 13 milioni che hanno votato per il sì al referendum, sentissero la sfida delle elezioni come importante. Se davvero il 4 marzo ci fosse una situazione di impasse non basterà dire che un anno e mezzo fa avevamo ragione. Spero che quanti hanno votato sì al referendum ci diano un aiuto importante e se questo accadrà il Pd sarà il primo partito e allora sarà più facile dare una speranza ai nostri figli”, prosegue Renzi rivendicando di aver avuto ragione a volere cambiare l’architettura istituzionale visto che si paventa il rischio di “caos e inciuci”.

“La riduzione del cuneo contributivo” dal 33% al 29% contenuta nel programma elettorale del Pd “vale circa 250 milioni l’anno, perché è centrata soltanto sui contratti post riforma del lavoro”, aggiunge spiegando che “la riforma a regime arriverà a 2,2-2,5 miliardi, quando sarà estesa a tutti i contratti” ma “parte, come ovvio, da quelli post Jobs Act”.

Sulla flat tax, Renzi dice che “taglia le tasse ai miliardari, il Pd taglia le tasse alle famiglie con figli e per noi questo è cruciale”.

Dice poi di sentirsi come “un troll che chiede di essere aiutato a far luce. Tutti discutono di immigrazione e di coalizioni, la nostra proposta shock è la concretezza”. Renzi ribadisce come fra le misure del programma del Pd ci sia la previsione di “dare 80 euro per ogni figlio fino a 18 anni”, estendendola anche alle partite Iva e agli autonomi.