Esposito (PD): “Programma M5S copiato? Sono dei mistificatori”

Agenpress. Stefano Esposito – ha affermato Esposito- chi ancora crede alla favola che il M5S costruisca il proprio programma attraverso la piattaforma Rousseau, accogliendo le opinioni che molti italiani in buona fede riversano su quel sito, è come credere alla favola della bella addormentata nel bosco.

Questi sono dei mistificatori, tutto l’impianto del Movimento è basato sulla bugia e sulla presa in giro dei cittadini. Che il programma sia un copia-incolla di diverse fonti e non ci sia nulla di originale che riguardi il pensiero di Di Maio, piuttosto che Di Battista o della Taverna, dimostra che sono semplicemente una grande operazione di marketing politico.

Vendono tanta fuffa, con messaggi studiati a tavolino, poi quando li abbiamo misurati alla prova del governo abbiamo visto i risultati. Non hanno una linea politica e vivono alla giornata, ma il governo a differenza dell’opposizione richiede una proposta. Di Maio ha detto che avrebbero messo in lista i competenti, quando tu dici così già ammetti di fatto che ciò che puoi offrire tu come classe politica non è competente”.