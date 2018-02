Scontri a Piacenza, Gambarini (FI): “Punire severamente chi si rende responsabile di danni e violenze”

Agenpress. “Si definiscono antifascisti, ma non rispettano la liberà di pensiero altrui e ogni volta che si muovono mettono a ferro e fuoco le città.

E’ successo anche oggi a Piacenza e, purtroppo, un poliziotto è rimasto ferito e un giornalista è stato colpito da un sasso. A loro la mia solidarietà. Il centro città è nel caos e blindato e ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti.

Serve una risposta dura da parte delle istituzioni: chi si rende responsabili di gesti violenti deve essere punito severamente. Vorrei, infine, ricordare agli antifascisti che il loro modo di fare ricorda in tutto e per tutto quello di chi nega la libertà altrui e, in fondo in fondo, i veri fascisti sono loro che danneggiano città e feriscono persone.

Li invito perciò a trovare un modo migliore per occupare il proprio tempo”. Così Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio plurinominale di Piacenza Parma Reggio Emilia commenta gli scontri avvenuti a Piacenza.