Berlusconi. Centrodestra al 45%. Renzi? Ha commesso troppi errori. Pd è fuori gioco

Agenpress – “Credo che saremo in grado di portare Fi al 25% e come coalizione al 45%. Avremmo una stragrande maggioranza per governare. Mi sembra ormai chiaro che le prossime elezioni saranno vinte dal centrodestra, il Pd è fuori dal gioco con le sue divisioni e perchè non ha saputo inventarsi un nuovo progetto e quando guardo al Pd vedo una scatola vuota. I cinque stelle sono al 27%, sono una setta che prende ordine da un clown di Genova non c’è pericolo che vadano al governo e lo dico per la prima volta con sollievo”

Lo afferma Silvio Berlusconi, ospite della trasmissione in Mezz’ora in più su Rai3. “Io ho già firmato in un’altra trasmissione un programma e l’università di Siena che certo non è tenera con noi disse che avevo adempiuto all’80% degli impegni. Dissi che se non avessi fatto almeno il 50% mi sarei ritirato ed io non sono Renzi quando dico una cosa la faccio”, ha aggiunto.

“Noi abbiamo firmato un programma pensato, discusso e approfondito, poi siamo una coalizione e se avessimo le stesse idee saremmo un unico partito. Sui punti su cui non siamo d’accordo troveremo una sintesi. Sono sicuro che troveremo una soluzione”.

E su Renzi ha detto che “era l’uomo nuovo dobbiamo dargli atto che oggi il Pd non è pensabile di comunismo, ma ha commesso troppi errori. Deve cambiare il nome del partito in socialdemcoratico ma non possiamo fare un accordo con loro innanzitutto perchè noi avremo i numeri per il governo e poi perchè i partiti della sinistra hanno portato l’Italia ad una situazione più negativa”.

“Io ho detto una cosa semplice: La Costituzione prevede che resti un governo fino alle elezioni non ho mai parlato di governo di scopo ma di attuare il dettato della costituzione”, ha detto ancora smentendo di aver parlato dell’ipotesi di un governo di scopo se non ci fosse una maggioranza.

E su un eventuale ritorno del fascismo Berlusconi si dice d’accordo con “la linea di Salvini, fascismo morto e sepolto, il gesto è stato di uno squilibrato. In Italia per colpa dei governi della sinistra non è stato fatto un controllo dell’immigrazione”.

“Abbiamo pronto per Cottarelli il ministero della spendin review. Non so se ci dirà si, gli daremo un posto di ministro per fare i tagli che lui aveva individuato ma che poi Renzi invece di tagliare, tagliò lui”, ha ancora detto.