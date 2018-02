Le Journal du Dimanche. Berlusconi, ritorno al futuro, ha 81 anni e il cervello ancora brillante

Agenpress – “E’ di costituzione forte il suo cervello è ancora brillante, ma ha meno energia di 30 anni fa”.

E’ quanto si legge nel giornale domenicale francese Le Journal du Dimancheche dedica al leader di Forza Italia due pagine di inchiesta dal titolo “Berlusconi, ritorno al futuro”.

“Condannato per frode fiscale e dichiarato ineleggibile l’ex presidente del Consiglio torna a 81 anni nell’arena politica per le elezioni politiche del 4 marzo”. Fra le fonti citate dal giornale per ricostruire il “dietro le quinte” del ritorno del Cavaliere, diversi giornalisti o “editorialisti” e “il suo ex capo di gabinetto Dario Rivolta”.

Altro testimone della discesa in campo, il giornalista Alain Friedman: “Nessuno avrebbe scommesso sul suo ritorno, ma Silvio Berlusconi è come un gatto dalle sette vite”.

Per il politologo Marc Lazar obiettivo di Silvio Berlusconi è quello di “cancellare Renzi per insediare un presidente del Consiglio scelto da lui, cambiare la legge elettorale, ottenere un’assoluzione ed essere di nuovo candidato. Ha lasciato capire che Paolo Gentiloni o l’uomo montante, Antonio Tajani, potrebbero andare bene”.