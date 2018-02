Napoli. Gioielliere uccide rapinatore. Carfagna (FI). La proprietà privata deve essere inviolabile

Agenpress – “La proprietà privata deve essere inviolabile. Nessun cittadino, in qualunque parte d’Italia, dovrebbe temere per la propria vita. In nessun caso chi si difende, con una reazione proporzionata, deve essere considerato alla stregua del delinquente che ha provato a rapinarlo. Il centrodestra considera la riforma della legittima difesa utile e necessaria e per questa ragione l’ha inserita tra i punti del programma col quale vuole governare il Paese dopo le elezioni del 4 marzo”.

Lo ha detto Mara Carfagna, portavoce dei deputati di Forza Italia e consigliera comunale a Napoli. “Già in questi anni abbiamo sollecitato la maggioranza a riformarla, ma il Pd, come sempre sordo ai suggerimenti, ha proposto una legge piena di contraddizioni, rabberciata, che, infatti, non è stata approvata”. “Bisogna riportare la legalità ovunque. A Frattamaggiore quattro malviventi hanno seminato il panico non solo in una gioielleria, ma, soprattutto, tra la gente, in mezzo ai bambini vestiti in maschera per Carnevale. Provvidenziale è stato l’intervento di un ispettore di polizia fuori servizio, a cui va il nostro più sentito ringraziamento, così come alle Forze dell’Ordine e alla magistratura che hanno già individuato gli altri responsabili”, conclude Carfagna.