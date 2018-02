NTV ad Americani. Giibino (FI): Italia perde brand importante

Agenpress. “L’ennesimo tassello di made in Italy che migra oltre confine. La vendita della compagnia ferroviaria NTV al fondo americano GIP rappresenta una vera e propria sconfitta per l’Italia. A dieci anni dal concepimento di un’operazione industriale coraggiosa e lungimirante, che ha consentito di innovare il mercato ferroviario nazionale, precedentemente monopolizzato da Trenitalia, a godere dei risultati di tale sforzo non sarà più il nostro Paese.

Italo ha portato concorrenza, la concorrenza ha fatto abbassare i prezzi per gli utenti e alzare gli standard qualitativi, nonostante l’ostruzionismo e i colpi bassi di Ferrovie. Con il 2020 si aprira’ il mercato europeo dell’alta velocità, e il know how italiano in materia, in primo luogo quello maturato da un’azienda privata, sarebbe stato la chiave di volta per aggredire con forza i mercati di Francia e Germania con un’operazione tricolore. Così purtroppo non potrà essere.

Attendiamoci ora che anche Alitalia prenda il volo verso lidi stranieri, a causa di una pessima gestione di una questione complessa, alla quale il governo non ha dato il contributo necessario. L’Italia ha bisogno di un esecutivo capace di tutelare i propri marchi, le proprie grandi aziende, le proprie capacità.

Il 4 marzo gli elettori sceglieranno il cambiamento che solo Forza Italia può garantire”, lo dice il senatore Vincenzo Gibiino, capogruppo azzurro in commissione Lavori Pubblici e Trasporti del Senato.