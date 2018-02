Pamela è stata uccisa e fatta a pezzi dai tre nigeriani. Procuratore: indagine chiusa

Agenpres – Tre sono i fermi nell’inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne il cui corpo è stato fatto a pezzi. Assieme a Innocent Oseghale, che si trova in carcere, sono stati fermati anche Lucky Desmond, inizialmente solo denunciato a piede libero, e un terzo nigeriano, Awelima Lucky, 27 anni, bloccato dai carabinieri venerdì a Milano in Stazione Centrale.

Con i tre fermi, secondo il procuratore Giovanni Giorgio, “l’inchiesta è chiusa”.

“Siamo stati costretti ad accelerare le indagini, uno stava scappando – ha detto il procuratore – Si parla di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere: abbiamo gravi elementi indiziari”.

Ci sono “elementi significativamente rilevanti”, secondo la procura, che la morte di Pamela Mastropietro sia stata causata da un “omicidio volontario” nella relazione preliminare che il medico legale ha inviato alla Procura. I due ragazzi nigeriani fermati sabato “non hanno ammesso le loro responsabilità”, ha detto ancora il procuratore, uscendo dalla caserma dei carabinieri dove i due sono sotto interrogatorio da venerdì.

A incastrarli ci sono le decine di telefonate che il 30 gennaio si sono scambiati tra loro e la conferma informatica che i loro cellulari hanno agganciato per diverse ore, ininterrottamente, la cella telefonica in cui rientra l’appartamento di via Spalato 124, dove viveva Innocent Oseghale e dove spesso quest’ultimo ospitava alcuni connazionali.

Il movente del delitto però sfugge, ancora non è chiaro. Un’aggressione sessuale? Una colluttazione seguita all’assunzione di eroina da parte di Pamela o per il prezzo della droga? Per accertare questi aspetti, gli investigatori continueranno a scavare.

Ciò che al momento è certo, scrive Repubblica, è che il giorno dell’omicidio, il 30 gennaio, le celle telefoniche che agganciano i cellulari dei tre nigeriani sono tutte nella zona dell’appartamento degli orrori. Quel giorno alle 11 Oseghale accompagna Pamela a prendersi una siringa che le sarebbe servita per iniettarsi una dose di eroina. Tre ore dopo inizia una serie di telefonate lampo: almeno 17 quelle effettuate tra le 14 e le 16. Molte tra Oseghale e Desmond. Quando ad Awelina, lui continua a negare di essere stato a Macerata quel giorno, nonostante il suo cellulare sia stato localizzato nell’appartamento dalle 12 alle 19.

Ora tutti sono reclusi a Montacuto, (Ancona), a pochi passi dalla cella dove si trova anche Luca Traini, autore della sparatoria contro i migranti per ‘vendicare’ Pamela. Sarà il gip nei prossimi giorni a valutare se convalidare o meno le misure cautelari.