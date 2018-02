Piacenza. Corteo antifascista. 5 carabinieri feriti. Sindaco. “Vergognoso e inaccettabile”

Agenpress – Scontri e proteste si sono registrati in alcune città italiane dove antagonisti e formazioni di estrema destra sono scesi in piazza, con motivazioni opposte.

È di cinque carabinieri feriti il bilancio degli scontri avvenuti a Piacenza nel pomeriggio durante la manifestazione di alcune associazioni di sinistra e dei centri sociali contro la recente apertura di una sede di CasaPound nel centro della città emiliana.

“Ciò che è accaduto sabato pomeriggio in pieno centro storico è vergognoso e inaccettabile. La libertà di manifestare ed esprimere il proprio pensiero è un diritto, ma nel momento in cui diventa un vile pretesto per atti di violenza e vandalismo, è l’antitesi della democrazia e del pluralismo”.

Lo dice il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri. “Confido che ci sarà il massimo rigore nell’individuare e perseguire i responsabili, perché nessuno pensi che la libertà di pensiero equivalga alla libertàdi agire in modo incivile, mettendo in pericolo gli altri o attaccando chi sta svolgendo il proprio lavoro per la collettività”.