Russia. Aereo precipita subito dopo il decollo. Morte le 71 persone a bordo

Agenpress – L’aereo è della compagnia Saratov, un Antonov an-148, diretto verso Orsk, città negli Urali. A bordo aveva vi erano 65 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Era decollato dall’aeroporto Domodedovo della capitale russa e diretto a Orsk nella regione dell’Orenburg, si è schiantato pochi minuti dopo la partenza.

L’aereo ha effettuato il suo primo volo nel 2004. Può trasportare fino a 80 passeggeri per una distanza di 3.600 chilometri. Questo modello ha già avuto in passato cinque incidenti che hanno coinvolto il carrello di atterraggio, l’impianto elettrico e il sistema di guida.

“Stando ai dati preliminari, tra le vittime dell’incidente figurano una persona di San Pietroburgo e due di Mosca, il resto erano abitanti della regione di Orenburg: ma purtroppo tra i passeggeri c’erano un bambino e due adolescenti”, ha detto il sindaco di Orsk Andrei Odintsov alla Tass.

Il Comitato investigativo russo ha aperto un’indagine e il ministero dei Trasporti ha fatto sapere che fra le ipotesi al vaglio per individuare le cause ci sono l’errore umano e le condizioni meteo. Il ministro, Maksim Sokolov, è atteso sul luogo dello schianto.

Non c’è “alcuna chance” che vi possano essere sopravvissuti, riferiscono fonti dei soccorsi citati da Interfax. “Ci sono molti corpi e resti di corpi” sul luogo dove è precipitato l’aereo ha dichiarato una fonte dei soccorsi specificando che il relitto dell’aereo “è disseminato su un chilometro”.

Il ministro dei Trasporti Maxim Sokolov, considerate le condizioni sul luogo dell’incidente, afferma che sarà necessario “svolgere i test del dna prelevando materiale genetico dai parenti” per identificare le vittime.

Il ministero delle Emergenze russo ha annunciato di aver inviato squadre di soccorso composto da 150 persone e 20 veicoli. In un tweet del ministero si vedono due mezzi di soccorso nella neve. Secondo i media russi, la zona non è raggiungibile in auto e i soccorritori devono andare a piedi. Le autorità russe hanno confermato che frammenti dell’aereo sono stati trovati a circa 40 km dall’aeroporto.

Sulle cause dell’incidente si vagliano al momento “diverse ipotesi”, tra cui quelle delle “cattive condizioni meteo, dell’errore umano o del guasto tecnico”. Testimoni nel villaggio russo di Argunovo hanno riferito di aver visto il velivolo in fiamme cadere dal cielo. Il presidente russo ha incaricato il governo di creare una commissione speciale per indagare sull’incidente. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze per le vittime.