Salvini. Con meno clandestini piangiamo di meno. Dal 5 marzo saranno rimandati a casa loro

Agenpress – “Noi stiamo crescendo perché ex elettori di sinistra e M5s mi dicono che voteranno per noi perché un po’ di sicurezza in più la garantiamo vedendo i posti dove la Lega è al governo. Io chiedo la fiducia degli italiani per il nostro progetto di Italia non sulla cronaca nera. Se avessimo fatto entrare meno clandestini piangeremmo un po’ di meno. Lo afferma Matteo Salvini, ospite della trasmissione in Mezz’ora in più su Rai3.

“Se la legge è sbagliata va cambiata. La violenza non è mai la soluzione, sicuramente il fatto che ci fossero uno più spacciatori nigeriani in giro non aiuta il convivere civile. Dal 5 marzo i clandestini saranno rimessi sul primo aereo e mandati a casa loro”, ha aggiunto, annunciando che “dal 5 marzo interverremo città per città, anche chiudendo i centri migranti”.

“L’ultimo episodio in ordine di tempo, ossia quello avvenuto ieri nel Cagliaritano, dove un ospite straniero è stato ucciso in un centro migranti, è l’ennesima dimostrazione che in Italia l’immigrazione è fuori controllo e sta provocando solo danni, caos, oltre a morti e feriti”.

“I centri migranti sono solamente un business sulla pelle di questi disgraziati. Mi riferisco a tutte le cooperative, gli alberghi, le caserme, le casermette e gli ostelli gestiti da coloro che si stanno arricchendo ospitando finti profughi”. “La nostra soluzione sarà un biglietto di solo ritorno per chi non ha diritto, che rappresenta l’80% dei richiedenti asilo presenti in Italia”.

“Io conto che gli italiani consegnino a me e al centrodestra la possibilità di cambiare l’Italia. Mi preparo a governare senza chiedere aiuto a Renzi e di Maio”, ha detto ancora.

Quanto all’ipotesi di un governo solo per cambiare la legge elettorale, Salvini risponde: “Non mi fido, abbiamo visto esecutivi che poi stanno per 5 anni sul groppone. O si vince e si cambia altrimenti la Lega non farà parte di un governo di scopo. Che faccio rinnovo la fiducia a Gentiloni?”.

“Decideranno gli italiani, ma posso dire che l’aria per la Lega è molto buona. C’è tanta gente che non ha mai votato Lega, ma lo farà per la prima volta il 4 marzo”.

Ritorno al fascismo. “Veramente c’è chi pensa che stiamo correndo il rischio di ritorno del fascismo o del comunismo in Italia? Ma siamo seri, il problema è il terrorismo islamico o la disoccupazione. Io sono contro ogni dittatura o violenza. Sono antifascista, anti nazista, e ritengo che l’estremismo islamico sia il vero pericolo. Sono a favore della democrazia”.

Condono edilizio? “Un conto è aiutare l’edilizia altro è condonare chi si è fatto una villetta sulla spiaggia. In Italia c’è troppo cemento abusivo. Io penso che Berlusconi volesse parlare di semplificazione non di condono. Se c’è bisogno di pace quella è tra Equitalia ed i cittadini”.