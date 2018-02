Come Scajola anche Di Maio ha una casa “vista Colosseo”. Spese pazze, rimborsopoli del M5S

Agenpress – Non finiscono i guai in casa cinque stelle. Dalle polemiche sulla casa a 7,75 euro del candidato senatore Emanuele Dessì, sulle spese pazze (oltre 4 milioni di euro per sole tre voci, cancelleria, trasporti e pasti, in poco meno di un anno e mezzo, secondo le affermazioni del Giornale riprese dal sito amministrato da Marco Canestrari, ex collaboratore della Casaleggio e autore di Supernova assieme a Nicola Biondo), sui buchi nelle rendicontazioni dei “big” Andrea Cecconi e Carlo Martelli, e, da ultimo, sulla casa al Colosseo dove risulta domiciliato Luigi Di Maio assieme al suo comitato elettorale (il suo inseparabile mentore Vincenzo Spadafora, il suo alter ego Dario de Falco e il fedelissimo dei Casaleggio Pietro Dettori) tesoriere del comitato, originario di Pomigliano d’Arco e fedelissimo di Di Maio.

Stando alla dichiarazione di trasparenza depositata dal M5S al ministero dell’Interno lo scorso 19 gennaio, nella parte della dichiarazione in cui vengono descritte le funzioni del capo politico si legge che Di Maio “è domiciliato in Roma, in via del Colosseo”. Casa che ha scatenato altre polemiche e gli sfottò della rete, che non ha esitato a paragonare il candidato premier grillino a Claudio Scajola.

E ancora l’ammanco di 226mila euro che risulterebbe confrontando le dichiarazioni di versamento dei parlamentari pentastellati sul sito tirendiconto.it e i dati effettivi del Ministero dello Sviluppo Economico, gestore del fondo per il microcredito (uno dei cavalli di battaglia degli autoproclamati onesti).

A conti fatti, le dichiarazioni di deputati e senatori grillini ammontano – come segnalano la Repubblica e La Stampa – a 23.418.354 euro, a fronte dei 23.192.331 euro puntualizzati dal Ministero. Ovvero una differenza, per l’appunto di 226mila euro.