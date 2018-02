Scontri Piacenza, Maullu (FI): “Se dipendesse da me, li richiuderei in carcere e butterei via la chiave”

Agenpress. “Ciò che è accaduto a Piacenza non è degno di un Paese civile: un gruppo di codardi a volto coperto ha accerchiato e aggredito un carabiniere, procurandogli diverse ferite.

Nell’esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza al carabiniere ferito, vorrei anche cogliere l’occasione per suggerire allo Stato di dedicare più attenzione alle condizioni lavorative delle forze dell’ordine, spesso costrette a misurarsi con situazioni estremamente pericolose per la loro incolumità fisica.

Per affrontare rischi simili servono più tutele, più garanzia, una paga migliore. Uno di questi pericoli è rappresentato certamente dai pericolosi estremisti dei centri sociali, la feccia della società amica della sinistra. In Italia, la sinistra antirazzista che protesta contro la violenza è anche quella che si accanisce vigliaccamente contro un poliziotto a terra, in superiorità numerica, picchiandolo e colpendolo con dei bastoni.

Ciò la dice lunga sulla loro coerenza, sullo spessore delle loro battaglie, sulla loro odiosa e letale ipocrisia. Questi codardi devono essere rintracciati, individuati e puniti severamente. Se dipendesse da me, li richiuderei in carcere e butterei via la chiave“.