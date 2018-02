Vaccini. Lorenzin: “Non ci saranno proroghe alla scadenza del 10 marzo”

Agenpress. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, parlando a margine di un incontro elettorale a Trieste, ha dichiarato che non ci saranno proroghe alla scadenza del 10 marzo per l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a scuola.

“I genitori con figli iscritti alle scuole dell’obbligo che hanno deciso di non vaccinare i propri figli pagheranno la sanzione” ha poi aggiunto. “Spero che siano veramente pochi, perchè mettono a rischio in modo serio la salute dei loro figli e degli altri.

Per quanto riguarda i bambini da zero a sei anni – ha ricordato – rimane la pena dell’inammissibilità a scuola per i non vaccinati. La legge tuttavia prevede che se i bambini sono stati prenotati per fare la vaccinazione dopo il 10 marzo, basterà che i genitori presentino copia della prenotazione”