Città di Nuoro “Capitale Italiana della Cultura 2020”

Agenpress. Si è tenuto in data odierna un incontro fra il Comune di Nuoro e Meridiana, alla presenza del Sindaco di Nuoro Andrea Soddu, del Vice Sindaco Sebastiano Cocco e del Direttore Commerciale di Meridiana, Andrea Andorno. Nel corso dell’incontro sono state analizzate le azioni sinergiche che la Compagnia aerea potrebbe attuare a supporto dell’auspicabile ottenimento della Città di Nuoro del prestigioso ruolo di Capitale Italiana della Cultura 2020.

Meridiana, che serve la continuità territoriale da e per l’aeroporto di Olbia, porta naturale della Città di Nuoro, ha sottolineato come questa “autostrada aerea” rappresenti un elemento fondamentale per la fruibilità dell’area geografica interessata dai programmi studiati per la candidatura di Nuoro.

La Compagnia inoltre è il principale vettore operante sull’aeroporto Olbia Costa Smeralda e, grazie ai voli diretti fra Olbia e Milano Malpensa e alle connessioni con metropoli del calibro di New York e Miami, a partire da giugno 2018, sarà in grado di connettere il territorio del Comune di Nuoro con un bacino potenziale di milioni di visitatori.

Il Sindaco di Nuoro Andrea Soddu, a margine dell’incontro con Meridiana, ha dichiarato: “Nuoro vuole essere al centro dei processi culturali, economici e sociali del Paese e per questo ha bisogno di essere connessa e interconnessa con il resto del mondo. Grazie al sostegno di Meridiana questo sarà possibile, perché l’essere al centro Mediterraneo sia cosi un asset e un valore per tutti’

Il Direttore Commerciale di Meridiana ha commentato l’incontro odierno: “Meridiana accoglie con grande entusiasmo la candidatura di Nuoro a Capitale Italiana della Cultura 2020, si augura un pieno successo e sarà al fianco del Comune di Nuoro per assicurare tutto il supporto ai flussi di visitatori che vorranno scoprire le preziose testimonianze della cultura nuorese e del vasto territorio circostante. Un team dedicato si occuperà di rendere questa esperienza largamente accessibile e qualitativamente adeguata”.