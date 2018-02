Confedelizia. Spaziani Testa. Prossimo governo riduca le tasse sulla casa

Agenpress – “Bisogna varare politiche che consentano al settore di fare da motore dell’economia, come è sempre stato ma non è più da molti anni, non solo dalla crisi del 2008, ma anche da quella del 2012 iniziata con la manovra Monti”.

Lo dice Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, a margine di un incontro con Guido Crosetto (Fdi) sul rapporto tra politica e immobiliare in vista delle prossime elezioni, chiedendo al prossimo governo “chiediamo che venga presa coscienza dell’importanza del settore della casa, cosa che finora non è stata fatta”.

Spaziani Testa ha specificato che Confedilizia chiederà innanzitutto “una riduzione forte della tassazione sul settore, che è una delle maggiori cause del freno allo sviluppo del comparto immobiliare”.

Confedilizia “presenterà 10 interventi specifici per il settore tra cui: la liberalizzazione dei contratti di locazione commerciali, l’estensione della cedolare secca (sempre per questi contratti) per ripetere i successi che ha avuto nell’abitativo, maggiori garanzie di rientro in possesso dell’immobile al termine della locazione e una serie di misure specifiche che, se attuate, potranno consentire al settore di dare il suo contributo alla crescita, cosa che ora non sta dando perché è l’unico che non riparte, lo dice l’Istat e tutti gli altri indicatori”.