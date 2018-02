Elezioni. Mele marce nel M5S? No, è il melo ad essere marcio

Agenpress. “Il candidato premier del M5S Luigi Di Maio vorrebbe farci credere che il problema del M5S sono le mele marce. Niente di più falso: è il melo ad essere marcio.

Sono i grillini ad aver spalancato le porte delle aule parlamentari alle persone che dicevano di voler cacciare fuori. E il caso della rimborsopoli grillina è solo l’ultimo in ordine di tempo. Come dimenticare del candidato parlamentare che paga 7€ di affitto al mese? Come dimenticare che tra i candidati del Movimento ci sono massoni e riciclati da altri partiti che sono riusciti a candidarsi senza che nessuno se ne rendesse conto? Come dimenticare le dimostrazioni di incompetenza quotidiana a cui assistono i cittadini che vivono nelle città in cui questa forza politica governa?

Il fatto che un Movimento incapace di controllare qualche centinaia di candidati si proponga come forza politica pronta a guidare 60 milioni di cittadini, dimostra tutta l’incompetenza e la pericolosità di chi pur di occupare una poltrona è davvero disposto a tutto”.

Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, responsabile comunicazione di Forza Italia e candidata capolista alla Camera nei collegi Toscana 1 e 2.