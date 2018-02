M5S: Savino (FI), Grillo silente su guai Movimento

Agenpress – “Il giocattolo deve essergli sfuggito di mano e Grillo rimane silente dinanzi agli scandali che stanno investendo i 5 stelle”.

Lo afferma la deputata Elvira Savino, capolista di Forza Italia nella circoscrizione Puglia 2 alla Camera.

“I grillini non hanno alcuna credibilità – aggiunge Savino – e noi lo abbiamo sempre saputo, ora se ne stanno accorgendo anche tanti italiani che in buona fede pensavano che fossero i cinque stelle il ‘nuovo’ in politica mentre della politica riproducono soltanto i peggiori difetti, con l’aggravante di non avere alcuna esperienza, competenza e capacità di governo”.